Hürriyet'in haberine göre; Yeni Malatya'ya yenilerek liderliği Başakşehir'e kaptıran G.Saray'da birçok futbolcunun geçen sezonki performansının altında kalması Fatih Terim'i hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca sık sık sakatlık yaşayan oyuncular da takımı sıkıntıya soktu.
Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "İçim yanıyor, hatta taşıyor" diyerek Fenerbahçe derbisi öncesinde isim vermeden takım içinde hoşnut olmadığı bazı durumlar hakkında rahatsızlığını dile getirmişti.
Terim'in bu çıkışına neden olan olayları dört başlık altında toplamak mümkün:
BREZİLYALILARIN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ!
Galatasaray'da sezon başından bu yana Brezilyalı futbolcular Mariano, Maicon ve Fernando'nun performansları beğenilmiyor.
Üç sambacının, 21.şampiyonluğun kazanıldığı geçen sezonun çok gerisinde kalan düşük performansı ve takım adına geçmişe göre yeteri kadar sorumluluk almaması Florya'da dikkat çekiyor.
Özellikle Mariano ve Maicon forma rekabetinde eskisi kadar hırslı değil.
İMZAYI ATTI, TAKIM OYUNUNU UNUTTU!
Kulübün 4 Eylül tarihinde sözleşmesine iyileştirme yaptığı Garry Rodrigues'in zammı aldıktan sonra ortaya koyduğu performans sınıfta kaldı.
Yıldız oyuncunun geride kalan 1 aylık süre zarfında perde arkasında kendisine yapılan tüm uyarılara karşın bencil bir oyun ortaya koyması ve takım oyununa önem vermemesi camiada kendisi adına eksi puan olarak yazıldı.
SIK SIK SAKATLANANLAR VE ŞİKAYETLERİ!
Sarı kırmızılı takımın iki kilit oyuncusu, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezon başından bu yana üst üste yaşadığı sakatlıklar can sıkıyor.
Defans ve gol yollarında yaşanan sorunlar nedeniyle iki futbolcunun Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarda düzenli forma giyememesi takımı olumsuz etkilerken iki oyuncunun Fenerbahçe derbisi ile girilecek zorlu fikstürde daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.
PERFORMANSLARI İLE HAYAL KIRIKLIĞI YARATANLAR!
Bir de takım içinde kendilerine verilen forma şansı, duyulan yüksek güvene karşın performansıyla hayal kırıklığına yaratan sürpriz isimler var.
Bu sezon ısrarla ilk 11'de şans verilen Sinan Gümüş'ün son 1 aydır forvet pozisyonunda oynamasına karşın skor üretememesi can sıkıyor.
Fatih Terim'in takıma alınmasını çok istediği Badou Ndiaye'nin orta sahada sergilediği performans yeterli görülmüyor. Belhanda ve Feghouli de beğenilmeyen isimlerden.
KİMLERE MESAJ YOLLADI?
Evkur Malatya karşılaşması sonrası "İçim yanıyor" diyerek sitemde bulunan, bilmece gibi konuşarak herkesin kendinden bir şeyler bulmasını sağlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kime, ne söylediği tartışılıyor.
Milliyet'in haberine göre; Terim'in kısa ve öz konuşmasının yorumu şöyle:
FUTBOLCULARA
"Birlikte ve birbiri için oynayan 11'e ihtiyacım var" diyen Terim, burada oyuncular arasındaki gruplaşmaya dikkat kesildi.
Maicon'un defterini düren Terim, Brezilyalı savunmacıya rağmen Donk'u stopere çekti. Belhanda çıktıktan sonra da yine Maicon değil, Ahmet Çalık tercih edildi.
"Siz 1, 2, 3 metreden atamazsanız, zaten geriye düşersiniz" sözleriyle Sinan Gümüş'ü hedef alan Terim, "Bu sadece atamamak değil. Oyunumuzun daha çok baskılı olması lazım. Topun bizde olması lazım. Galatasaray'a yakışır oynamamız lazım" sözleriyle de tüm takımı hedef tahtasına koydu.
SAKATLARA
Futbolcuların sakatlıklar konusunda yeterince fedakar davranmadığını düşünen ancak bu konuda çaresiz kalan Fatih Terim, "Ne yapalım? 15. dakikada başım dönüyor diyen oluyor. Galatasaray takımında kimse istemez sakat olsun. Eğer istemediğimiz halde sakatlık olursa, o formayı alacaksınız" yorumunda bulundu.
YÖNETİME
"Ben de isterim her mevkide 2-3 tane oyuncu... Rakiplerimizin derin kadrolarına bakıp, bazen hayıflanmamız olmuyor değil" sözleri ile Terim, elindeki imkanların kısıtlı olmasından yakındı.
Direkt olarak demese bile, "Bu imkanlarla bu kadar" yorumunu yapan Fatih Terim, "Gerekirse 1 seneyi feda ederiz" diyerek olası başarısızlığın çaresizlikle geleceğine dem vurdu.
CAMİAYA
Her şeyi arka arkaya sıralayıp, "Ben hiç şikayetçi değilim. Tam tersi, tüm camiamızı birbirine nasıl yapıştırırız, onun derdindeyim" diye konuşan Fatih Terim, adeta kendini yönetim üstü göstererek bu konuda göndermede bulundu.
DERBİ ÖNCESİ GÖRÜŞME
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi operasyon var... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kötü gidişe karşı bir çözüm üretmeye çalışıyor.
Tecrübeli hoca, Yeni Malatya yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, özellikle 'ruhu olan futbolcu' tanımını vurgulamış ve 18 yaşındaki oyuncusu Ozan Kabak'tan, hatalarına rağmen övgüyle bahsetmişti.
İsim vermeden bazı oyuncularına mesaj gönderen Terim'in, bu mesajları hedefine ulaştırmaya kararlı olduğu da gelen haberler arasında. Tecrübeli hocanın bu nedenle, gönderme yaptığı oyuncularla Florya'da bire bir görüşmeye hazırlandığı ifade ediliyor.
KİM BU OYUNCULAR?
Fatih hoca isim vermedi. Ancak Terim'in hedefindeki oyuncular arasında başı çekenlerin, Eren Derdiyok, Maicon, Mariano, Sinan Gümüş, hatta Rodrigues olduğu öne sürüldü.
Terim, takımdaki kilit oyuncuların artık daha fazla sorumluluk almasını ve toparlanmasını bekliyor. Kritik görüşmenin ise Fenerbahçe derbisi öncesinde (Salı günü) gerçekleşeceği kaydedildi.
GÖZLER FENER VE SCHALKE'DE
Birkaç hafta öncesine kadar hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer alan Galatasaray'da, her iki kulvarda da koltuk kaybedilmiş durumda.
Üst üste kaybedilen puanlar ve yaşanan sakatlıkların ardından Sarı-Kırmızılı ekibin toparlanması için, kısa vadeli bir hedef belirlendi. Aslan'ın teknik patronu Fatih Terim, üst üste oynanacak Fenerbahçe derbisi ve Schalke maçına büyük önem veriyor.
Eğer takım bu iki maçta da toparlanmaz ve kötü sonuçlar almayı sürdürürse, farklı bir formülün devreye sokulması gündemde.
TRANSFERDE GÜNCELLEME
Radikal kararlar alabileceği belirtilen Terim'in, Ocak ayı transferindeki yol haritasını tamamen değiştirmeyi planladığı öğrenildi.
Beklediği verimi ve coşkuyu görmediği oyuncuları satış listesine koymaya hazırlanan Terim, UEFA'nın dayattığı Finansal Fair Play çerçevesinde kadronun büyük çoğunluğunu değiştirme yoluna gidebilir.
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