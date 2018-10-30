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"Siz 1, 2, 3 metreden atamazsanız, zaten geriye düşersiniz" sözleriyle Sinan Gümüş'ü hedef alan Terim, "Bu sadece atamamak değil. Oyunumuzun daha çok baskılı olması lazım. Topun bizde olması lazım. Galatasaray'a yakışır oynamamız lazım" sözleriyle de tüm takımı hedef tahtasına koydu.