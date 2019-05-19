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Fatih Terim ile Abdullah Avcı 5. kez şampiyonluk için karşı karşıya!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yolundaki kritik maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadele deneyimli teknik adamlar Abdullah Avcı ve Fatih Terim'i de 5. kez karşı karşıya getirecek

Fatih Terim ile Abdullah Avcı

Süper Lig'de beklenen gün geldi çattı, şampiyonluk maçında Galatasaray ile Başakşehir mücadele edecek! İki takımın teknik direktörleri kariyerlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek!

İki teknik adam arasında bugüne kadar oynanan maçlarda galibiyet sayısı ve atılan gollerde eşitlik bulunuyor.

Söz konusu dört maçın tamamında Fatih Terim, Galatasaray'ın başında yer alırken, Abdullah Avcı, bir maçta İstanbulspor teknik direktörü olarak Terim'e rakip oldu.

BİRER GALİBİYET

Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın takımları arasında geride kalan 4 maçta iki teknik adam da 1'er kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette atılan gol sayılarında da bir eşitlik söz konusu. Avcı ve Terim'in takımları 4 maçta 4'er kez fileleri havalandırmayı başardı.

İLK MAÇ 2000 YILINDA

Fatih Terim ve Abdullah Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı.

Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 40. dakikada Mithat Yavaş'ın attığı golle konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım 71. dakikada Recep Çetin'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. İki teknik adamın takımları arasındaki ilk karşılaşma bu golle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Terim ve Avcı'nın ikinci karşılaşması ise ilk buluşmadan 11 yıl sonra yaşandı. O günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında 11 Eylül 2011'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile bitti.

Abdullah Avcı'nın ekibinin galibiyet golleri 42. dakikada Efe İnanç ve 82'de Pierre Webo'dan geldi. İstanbul ekibinin o günkü kadrosunda bugün de takımın önemli isimlerinden olan Edin Visca ve Mahmut Tekdemir de yer alıyordu.

TERİM İLK GALİBİYETİNİ 3. MAÇTA KAZANDI

İki teknik adam arasındaki rekabette Fatih Terim ilk galibiyetini 3. maçta elde etti. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 15 Nisan 2018'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

Bu maça rakibinin 2 puan önünde lider çıkan Medipol Başakşehir, Mariano ve Adebayor'un (kendi kalesine) golleriyle mağlup oldu ve bitime 5 hafta kala liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Sarı-kırmızılı takım kalan haftalarda hata yapmadı ve 21. şampiyonluğunu elde etti.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Başakşehir'de oynanan karşılaşma ise İrfan Can Kahveci ve Eren Derdiyok'un karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

TarihKulvarTerim'in takımıAvcı'nın takımıSkor
15 Aralık 2018Süper LigGalatasarayMedipol Başakşehir1-1
15 Nisan 2018Süper LigGalatasarayMedipol Başakşehir2-0
11 Eylül 2011Süper LigGalatasarayİstanbul B. Bld.0-2
21 Mayıs 2000Süper LigGalatasarayİstanbulspor1-1

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