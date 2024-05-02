Fatih Terim: Panathinaikos'a bir hikaye yazmak için geldim
Kariyerine Yunanistan'da devam eden tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos'a transfer sürecini ve Başkan Giannis Alafouzos'la yaptıkları görüşmeyi Yunan basını Athens Voice'a anlattı. Detaylar...
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunan takımına transferi, hedefleri ve futboldaki geçmişiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KARİYERİM BOYUNCA SÖZLEŞME İMZALARKEN PEK DÜŞÜNMEDİM"
Yunanistan basınından Athens Voice'a konuşan Terim, Panathinaikos'a gelişiyle ilgili olarak "Panathinaikos'la yollarımızın kesişmesi, her ayrıntısıyla yazılması gereken bir hikayenin ilk adımıydı. Bir hikaye yazmak için geldim. Size tuhaf gelebilir ama kariyerim boyunca sözleşme imzalarken pek düşünmedim. Hislerimle hareket ettim. Ben güvene dayalı ilişkiler kuran bir insanım. Panathinaikos'la yollarımız böyle kesişti. Her şey çok çabuk oldu. Bazen bir saniye içinde doğru kararı verdiğinizi hissedersiniz." diye konuştu.
"BAŞKAN BANA PANATHINAIKOS İÇİN NE HAYAL ETTİĞİNİ ÇOK GÜZEL ANLATTI"
Tecrübeli teknik adam, Yunan takımının başkanı Giannis Alafouzos'la ilişkisi hakında ise "Alafouzos ile birebir görüşmemizde kendisi Panathinaikos için ne istediğini, ne hayal ettiğini bana çok güzel anlattı. İlk andan itibaren aramızda pozitif enerji, karşılıklı sevgi ve saygı oluştu. Kısa bir görüşmenin ardından el sıkışıp yola çıktık. O günden bu yana bir an bile ayrılmadık." ifadelerini kullandı.
"BURADA BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"
Fatih Terim, Panathianaikos'taki hedefleriyle ilgili bir soruya "Panathinaikos son yıllarda hak ettiği başarıyı yakalayamamış olabilir ama böylesi zor zamanlarda daha güçlü durması, tarihinden güç alması gereken bir kulüp. Burada bir hikaye yazacağız ve bunu birlikte yapacağız. Hayatımızın her anında şampiyon gibi davranacağız, şampiyon gibi yaşayacağız. Kulübün her noktasında ve her kademesinde bu anlayışı oluşturmamız gerekiyor. Bunu başardığımızda hayal sayılan birçok başarıyı tatmış olacağız." yanıtını verdi.
"KARAGOUNIS'İ BUGÜNKÜ PANATHINAIKOS'TA GÖRMEK İSTERDİM"
70 yaşındaki çalıştırıcı, "Şu anda Panathinaikos tarihindeki hangi oyuncunun kadronuzda olmasını isterdiniz" sorusunu ise şu sözlerler yanıtladı:"Dürüst olmak gerekirse, her gün birlikte yaşadığım ve Yunanistan'da her iki kupayı da kazanma ihtimali olan oyunculardan çok memnunum. Ama tabi ki mutlaka size bir isim vermemi isteyeceksiniz... Bu yüzden Giorgos Karagounis'ten bahsedebilirim. Kendisi hem Panathinaikos'ta hem de Yunanistan'da gerçek bir efsane ve onun liderliği çok faydalı olacaktır. Aynı zamanda çok yetenekli ve harika bir oyuncuydu. Tabii tüm bunların dışında güzel bir dostluğumuz da var. Sürekli futboldan, kulüpten, hayattan konuşmak eğlenceli olurdu. İkimiz de kariyerimizin bir kısmını İtalya'da geçirdiğimiz için İtalyanca iletişim kurabiliyoruz, bu da bir avantaj sayılabilir." şeklinde konuştu.
"PLAY-OFF SİSTEMİ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA DERBİ OYNUYORUZ"
Fatih Terim, Yunan futbolunda kendisini en çok etkileyen şeyin play-off sistemi olduğunu vurgulayarak "Yunanistan liginde play-off sistemi nedeniyle çok sayıda derbi oynanıyor. Panathinaikos ile Olympiakos arasında dünyadaki her futbolseverin fikir sahibi olduğu bir rekabet var. AEK, PAOK ve Aris ile de rekabetçi, duygusal maçlar oynuyoruz. Bu yüzden her yeni hafta bizi farklı sonuçlara hazırlıyor. Sezon boyunca bir maçın sonunda ligi kaybetmediğiniz gibi, büyük bir derbiyi kazandığınızda da bunun anlamlı olması için bir sonraki maçı da kazanmanız gerekir. Her maçı ayrı bir final olarak görüyor ve maç maç düşünerek yolumuza devam ediyoruz." dedi.
"İLİŞKİLERİMİ GÜVENE DAYANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Terim "Hayatınızda öğrendiğiniz en önemli ders nedir?" sorusunu ise "Bu tür sorulara genellikle benzer bir cevap verilir: 'İnsanlara güvenmeyin' Kişisel olarak ben öyle düşünmüyorum. İyi insan olmaya inatla devam etmeyi gerekli buluyorum. Elbette hayattaki her yenilgiden ve hayal kırıklığından ders alıyorum. Bunca yıldan sonra artık herkesin bir 'hesabı' var. Ama hayatımın geri kalanında ilişkilerimi güvene dayandırmaya devam edeceğim." diyerek yanıtladı.