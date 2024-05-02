Fatih Terim: Panathinaikos'a bir hikaye yazmak için geldim

"KARAGOUNIS'İ BUGÜNKÜ PANATHINAIKOS'TA GÖRMEK İSTERDİM"

70 yaşındaki çalıştırıcı, "Şu anda Panathinaikos tarihindeki hangi oyuncunun kadronuzda olmasını isterdiniz" sorusunu ise şu sözlerler yanıtladı:"Dürüst olmak gerekirse, her gün birlikte yaşadığım ve Yunanistan'da her iki kupayı da kazanma ihtimali olan oyunculardan çok memnunum. Ama tabi ki mutlaka size bir isim vermemi isteyeceksiniz... Bu yüzden Giorgos Karagounis'ten bahsedebilirim. Kendisi hem Panathinaikos'ta hem de Yunanistan'da gerçek bir efsane ve onun liderliği çok faydalı olacaktır. Aynı zamanda çok yetenekli ve harika bir oyuncuydu. Tabii tüm bunların dışında güzel bir dostluğumuz da var. Sürekli futboldan, kulüpten, hayattan konuşmak eğlenceli olurdu. İkimiz de kariyerimizin bir kısmını İtalya'da geçirdiğimiz için İtalyanca iletişim kurabiliyoruz, bu da bir avantaj sayılabilir." şeklinde konuştu.