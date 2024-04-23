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        Fatih Terim, Yunanistan'da çifte kupa hedefliyor

        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan'da çifte kupa hedefliyor!

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:47
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        Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, AEK Atina ile şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıkacak. 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşma 20:30’da başlayacak.

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        Lider AEK Atina’nın sadece 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Panathinaikosş Play-off şampiyonluk grubunda son dört maçı kazanarak iddialı bir konuma geldi.

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        Panathinaikos maçı kazanması halinde ligin bitimine dört hafta kala 2 puanlık bir farkla liderliğe yükselecek.

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        Zorlu karşılaşma öncesinde evsahibi AEK'nın 72, Terim'in takımı Panathinaikos'un 71 puanı bulunuyor.

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        Panathinaikos’u bu maçın ardından birbirinden zorlu mücadeleler bekliyor.

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        Pazar günü saat 20:30’da deplasmanda Aris'i ağırlayacak olan yeşil beyazlılar,

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        8 Mayıs Çarşamba günü saat 19:00’da deplasmanda PAOK ile mücadele edecek ve ardından 12 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da yine kendi sahalarında Olimpiakos'la karşılaşacaklar.

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        PANATHINAIKOS AYRICA YUNANİSTAN KUPASI FİNALİNDE

        Panathinaikos'un bir diğer heyecan verici mücadelesi de 18 Mayıs Cumartesi günü saat 15:30’da olacak.

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        Panathinaikos Yunanistan Kupası finalinde Aris ile karşı karşıya gelecek.

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        Fatih Terim ve öğrencileri, bu beş maçlık periyotta istedikleri puanları ve sonuçları alarak sezonu çifte kupayla kapamayı hedefliyor.

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