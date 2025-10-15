FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

ORGANLARINDA HASAR OLUŞUP OLUŞMADIĞI TAKİP EDİLİYOR

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden şu açıklama yapıldı; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede, iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz."

DOSTLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, Demet Akalın ve Berkay da hastaneye geldi.

Uzun süredir küslük yaşadığı Akalın ile Ürek’in kısa bir süre önce barıştığı öğrenildi. Demet Akalın; "Kaç gündür arayacaktım. Ayakları şişmişti, merak ediyordum ama iyi olacak inşallah. Bakmıyoruz kendimize işte... Buraya apar topar nasıl geldim, bilmiyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil ise; "Şu an durumu stabil. Kalple ilgili bir sorun yok, onu doktorumuz halletti. Beyne ne kadar hasar verdiğini bilmiyoruz. Uyutuluyor" ifadelerini kullandı.