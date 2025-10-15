Fatih Ürek sağlık durumu: Fatih Ürek iyileşti mi, hastalığı ne?
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek kalp durması yaşadı. Yaşanan bu olayın ardından sevenleri Fatih Ürek'in son haline ilişkin detayları merak ediyor. 59 yaşındaki şarkıcının apar topar hastaneye kaldırıldığı biliniyor. İlk müdahalelerin ardından hastaneden açıklama geldi. Peki Fatih Ürek iyileşti mi, hastalığı ne, son durumu nasıl?
15 Ekim Çarşamba sabahında evinde kalp durması yaşayan Fatih Ürek günün en çok aratılan isimleri arasında yer aldı. 59 yaşındaki ünlü şarkıcı ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Mehmet Ali Erbil, Demet Akalın ve Berkay da hastaneye geldi. Yaşanan talihsiz olayın ardından Fatih Ürek’in son durumu merak konusu oluyor. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
ORGANLARINDA HASAR OLUŞUP OLUŞMADIĞI TAKİP EDİLİYOR
Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden şu açıklama yapıldı; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede, iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz."
DOSTLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
Öte yandan Mehmet Ali Erbil, Demet Akalın ve Berkay da hastaneye geldi.
Uzun süredir küslük yaşadığı Akalın ile Ürek’in kısa bir süre önce barıştığı öğrenildi. Demet Akalın; "Kaç gündür arayacaktım. Ayakları şişmişti, merak ediyordum ama iyi olacak inşallah. Bakmıyoruz kendimize işte... Buraya apar topar nasıl geldim, bilmiyorum" dedi.
Mehmet Ali Erbil ise; "Şu an durumu stabil. Kalple ilgili bir sorun yok, onu doktorumuz halletti. Beyne ne kadar hasar verdiğini bilmiyoruz. Uyutuluyor" ifadelerini kullandı.
FATİH ÜREK KİMDİR?
Fatih Ürek, 3 Nisan 1966, Erzurum doğumludur. Türk fantezi ve pop müzik şarkıcısı.
Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü. Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.