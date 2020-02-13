Fatiha Suresi 7 ayetten oluşur ve Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olarak Fatiha "başlangıç" anlamını taşır. Mekke döneminde inerek ilk zamanlar “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü),el-Esâs, el-Vâfiye, el-Kâfiye, el-Kenz, eş-Şifa, eş-Şükr ve es-Salât, es-Seb’ul-Mesânî (Tekrarlanan yedi âyet) anlamlarına gelmektedir. Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in kısaca özünü oluşturup, kısaca özeti olarak nitelendirebiliriz. Fatiha Suresi ayrıca dua niteliğindedir. Fatiha Suresi anlamı ve okunuşu merak edenler için aşağıdaki konu başlıklarından yararlanabilirsiniz.

Fatiha Suresi Anlamı:

Bismillahirrahmânirrahîm diyerek başlar.

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Fatiha Suresi Okunuşu: