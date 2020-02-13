Fatiha Suresi 7 ayetten oluşur ve Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olarak Fatiha "başlangıç" anlamını taşır. Mekke döneminde inerek ilk zamanlar “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü),el-Esâs, el-Vâfiye, el-Kâfiye, el-Kenz, eş-Şifa, eş-Şükr ve es-Salât, es-Seb’ul-Mesânî (Tekrarlanan yedi âyet) anlamlarına gelmektedir. Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in kısaca özünü oluşturup, kısaca özeti olarak nitelendirebiliriz. Fatiha Suresi ayrıca dua niteliğindedir. Fatiha Suresi anlamı ve okunuşu merak edenler için aşağıdaki konu başlıklarından yararlanabilirsiniz.
Fatiha Suresi Anlamı:
- Bismillahirrahmânirrahîm diyerek başlar.
- Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.
- (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
Fatiha Suresi Okunuşu:
- Bismillahirrahmânirrahîm diyerek başlar.
- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
- Errahmânir'rahim
- Mâliki yevmiddin
- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
- İhdinessırâtel müstakîm
- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin...
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