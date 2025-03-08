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        Haberler Gündem Fatiht'e 2 teknede çıkan yangın söndürüldü

        Fatiht'e 2 teknede çıkan yangın söndürüldü

        Fatih'te bir teknede başladıktan sonra bitişiğindeki başka tekneye de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:39 Güncelleme: 08.03.2025 - 22:17
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        İki teknede çıkan yangın söndürüldü
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        Cibali Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesinde sahilde demirli olan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki tekneye de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Söndürme çalışmaları sırasında T5 Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının Cibali durağında seferler bir süre aksadı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında teknelerde büyük çaplı hasar oluştu.

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        #Haliç yangın
        #haberler
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