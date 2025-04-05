Fatma Betül Sayan Kaya'dan şehit bekçinin ailesine ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bağcılar'da kimlik kontrolü sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen bekçi Uğur Gölçek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Giriş: 05.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:15
Bağcılar'da şehit bekçinin evinin önünde kurulan taziye çadırına gelen Kaya, anne Gülizar, baba Gaffar Gölçek ve kardeşlerine taziyelerini iletti.
AA'da yer alan habere göre Kaya, aile ve yakınlarıyla bir süre sohbet etti. Şehit ailesinin evinde Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.
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