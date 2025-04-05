Bekçiyi şehit eden şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı! Tartıştığı akrabalarını vurmaya gidiyorlarmış!

İstanbul Bağcılar’da 1 Nisan günü saat 23.30 sıralarında devriye görevi yapan bekçiler, ara sokakta gördükleri 3 kişiden şüphelendi.

Bekçiler, kimlik kontrolü yapmak için şüphelilere yaklaştıkları sırada 3 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Dur ihtarında bulunulmasına rağmen kaçmaya devam eden şüphelilerle bekçiler arasında kovalamaca başladı.

Şehit edilen bekçi Uğur Gölçek

O sırada şüphelilerden Ramazan Y. ve Batuhan Ç. belinden çıkardığı silahıyla kendilerini kovalayan bekçilere doğru 10 el ateş açtı. Ramazan Y.’nin silahından çıkan kurşun bekçi Uğur Gölçek’in başına isabet etti. Bekçi kanlar içinde yere yığıldı. Sokağın 20 metre uzağında Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu vardı.

Silah seslerini duyan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı bekçi hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 34 yaşındaki bekçi Uğur Gölçek, 2 Nisan günü tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Saldırganlar olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan biri 15 yaşında 3 şüpheli ve şüphelilere silah temin eden 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Bekçiyi şehit eden şüpheli Ramazan Y.'nin kasten yaralama, mala zarar verme gibi suçlardan 5 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

TARTIŞTIĞI AKRABALARIMI VURMAYA GİDİYORLARMIŞ

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Olay günü saldırganların tartıştıkları bir akrabasını silahla vurmak için buluştukları belirlendi. Bekçiyi şehit eden Ramazan Y. emniyetteki ifadesinde, olay günü dayısının oğlu Beytullah Y. ile gittikleri bir mekanda sosyal medyada canlı yayın açma nedeniyle kavga ettiklerini ve sonrasında bir dernekten silah alarak Bağcılar’a geçtiklerini söyledi.

“OLAYI SEN ÜSTLEN BEN AİLENE VE SANA BAKARIM”

Bir diğer silahlı saldırgan Batuhan Ç. ise “Ramazan bana peşimden gel dedi. Biz üçümüz koştuğumuz esnada silah sesi duydum ve geri dönüp baktığımda Ramazan hem koşuyor hem de bizi kovalayan bekçilere doğru ateş ediyordu, Ramazan bana bağırarak 'Batuhan ateş et' dedi. Ben de havaya doğru 2-3 el ateş ettim. Olaydan sonra oradan kaçtık. Silahları Ramazan’la birlikte sakladık. Ramazan bekçilere ateş ettiği için silahını atacak rögar kapağı aradı fakat bulamayınca silahı gömdük. O esnada Ramazan da yanımdaydı. Daha sonra Ramazan’ın telefonu çaldı. Telefonu kapattı ve bana bir bekçinin vurulduğunu söyledi. Ben kendisine hiç kimseye ateş etmediğimi söyledim. O da bana bekçilere ateş ettiğini söyledi. Bana olayı üstlen sana ve ailene bakarım dedi” şeklinde ifade verdi.