Her daim ılımlı ve neşeli tavırlarıyla insanların sevgisini kazanan Fatma Günaydın, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında bu yılki yarışmacılar arasında yer alıyor. Genç ve güzel bir kadın olan Günaydın hakkında internette sayısız araştırma yapılıyor. Peki Survivor Fatma Günaydın Kimdir? Kaç Yaşında? Nerede doğdu? İşte tüm sorularınızın cevabı…

Sempatik kişiliği sayesinde göz önünde olan Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 yılında Erzurum’da doğdu. Boğa kadını olan Günaydın, 25 yaşındadır. 5 kardeş arasında en küçük olan Günaydın, 7 ve 8. Sınıfta okulun futbol takımında yer aldı. Genç kadın, bir süre sonra bacakları çarpıklaşmaya ve çok kaslı olmaya başlayınca üzülerek futbol hayatına son verme kararı almak zorunda kaldı. Günaydın, lise ve üniversitede moda ve tasarım okudu. İş hayatına BKM yapımda atılan Fatma Günaydın, inanılmaz projelere imzasını attı.

Jet Sosyete 2. Sezon, Deliha 2, Bizim Köyün şarkısı projelerinde gördüğümüz Günaydın, üniversite öğreniminin hemen ardından İngilizcesini geliştirmek üzere Malta’ya gitti. 6 ay boyunca tek başına hayatını idame ettiren Günaydın, bur süreç içinde kendisine olan özgüvenini artırdı. 6 ayda istediğinde başaramayacağı bir şeyin olmadığını fark eden Fatma Günaydın, kendisine daha çok Fatoş dendiğini ifade etti.

Acun Ilıcalı sunumu ile TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yarışan Fatma Günaydın, yarışmada oldukça iddialı olduğunu dile getirdi. Hırslı bir yapısı olan genç kadın diğer yarışmacılar güçlü bir rakip olacak. Kendisine başarılar diliyoruz.