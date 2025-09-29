Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya'nın ayrılığı 8 ay sürdü

İlişkileri başkalarıyla evliyken başladığı iddia edilen Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, birliktelikleriyle uzun süre gündemden düşmemişti. Ancak ikili, ilişkilerini evliliklerini bitirdikten sonra başladığını söyleyerek haklarında çıkan 'yasak aşk' iddialarını yalanlamıştı.

Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, geçtiğimiz şubat ayında ilişkilerini sona erdirmişti. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, 8 ayın sonunda yeniden bir araya geldi.

REKLAM

Birlikteliklerine bir şans daha tanıyan Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Flaşların patlamasıyla şoke olan Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya, panikle araçlarına binmeye çalıştı. İkili, soruları yanıtsız bırakarak hızlıca oradan uzaklaştı.