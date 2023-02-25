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Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden öğrenebilirim?

Kahramanmaraş Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde can kayıplarına ve ağır hasara sebep oldu. Depremde acı bilanço ile ilgili güncel açıklamalar gelmeye devam ederken tüm Türkiye'de sarsıntılar sürüyor. e-Devlet ve MTA resmi siteleri üzerinden fay hattı sorgulamaları yapılabiliyor. İşte, Türkiye diri fay hattı sorgulama sayfası...

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  • FAY HATTI SORGULAMA - Diri Fay Haritaları MTA ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden öğrenebilirim?

    Yurt genelinde yaşanan büyük depremler sonrasında fay hattı sorgulamaları hız kazandı. Yenilenmiş diri fay haritası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Kahramanmaraş merkezli peş peşe depremler çevre 11 ilde derin hasara ve can kayıplarına neden oldu. Diri fay hattı sorgulama ekranı ile "Evimin altından fay hattı geçiyor mu, oturduğum bölgede fay var mı?" sorularının yanıtlarını haberimizde paylaştık. İşte, merak edilenler...
  • FAY HATTI SORGULAMA - Diri Fay Haritaları MTA ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden öğrenebilirim?

    EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    Aşağıdaki adrese tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

    MTA FAY HATT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • FAY HATTI SORGULAMA - Diri Fay Haritaları MTA ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden öğrenebilirim?

    FAY HATTI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    E- devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz. Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir. 
  • FAY HATTI SORGULAMA - Diri Fay Haritaları MTA ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden öğrenebilirim?

    Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa o bina güvenli bina değildir. Öncelikle zemin etüdü yaptırılması gerekiyor. Bu etütle fay hatlarına ne kadar mesafede olduğu bilinmelidir. Ev fay hattının üzerindeyse ona göre tedbirler alınabilir. Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil. Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenebilir. Eğer bina sağlam değilse güçlendirme yapılabilir.

    E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI
  • FAY HATTI SORGULAMA - Diri Fay Haritaları MTA ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden öğrenebilirim?

    MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARINI PAYLAŞTI

    Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı.

    MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.

    MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI 
  • FAY HATTI SORGULAMA - Diri Fay Haritaları MTA ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden öğrenebilirim?

    FAY NEDİR?

    Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.
  • FAY HATTI SORGULAMA - Diri Fay Haritaları MTA ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden öğrenebilirim?

    FAY TÜRLERİ NELERDİR?

    Dogrultu Atımlı Fay

    Bu tür fay düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarina öre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı, sağ; Doğu Anadolu Fayı ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardır.
  • FAY HATTI SORGULAMA - Diri Fay Haritaları MTA ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden öğrenebilirim?

    Diri Fay

    Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel şekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.
  • FAY HATTI SORGULAMA - Diri Fay Haritaları MTA ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden öğrenebilirim?

    Ters Atımlı Fay

    Bu tür faylar da düşey atımlı faylar olup, yalnızca fay düzlemi boyunca hareket eğim yönüne göre ters yönde olmakta ve bloklar birbirine göre yaklaşmaktadır. Örneğin; 1975 Lice depremi ile ilgili faylar ters atımlı faylardır.
  • FAY HATTI SORGULAMA - Diri Fay Haritaları MTA ile evimin altından fay hattı geçiyor mu, nereden öğrenebilirim?

    Verev (Oblik) Atımlı Fay 

    Fay düzlemi boyunca ortaya çıkan hareketin hem düşey hem de yatay yönde olduğu faylardır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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