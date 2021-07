1.5 yıl sonra 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 1.5 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. 'BKM Yaz Etkinlikleri' kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da sahneye çıkan sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında; İnci Aksoy, Arzu Kaprol, Belçim Bilgin, Berfin Erdoğan, Özlem ve Murat Güsar, Sedef İybar, Yonca Bagana ve Tuğba Yazıcı gibi isimler de vardı.

İstanbulluların yeni buluşma noktası Maximum Uniq Açıkhava, 24 Temmuz Cumartesi akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, pandemi nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediği İstanbullu dinleyicileriyle Maximum Uniq Açıkhava’da buluştu.

Fazıl Say, 'BKM Yaz Etkinlikleri' kapsamında verdiği konserde İstanbullulara müzik ziyafeti sundu. 1.5 yılın ardından çok özel bir repertuarla sahneye çıkan sanatçı, 90 dakika süren konserinde müzikseverlere şu eserlerle unutamayacakları bir gece yaşattı;

* Fazıl Say (Kumru Ballad, Op.12)

* Frederic Chopin (Nocturnes No.2, No.20, No.21)

* Enrique Granados (Spanish Dance No.5)

* Maurice Ravel (Miroirs No.1, No.2)

* Claude Debussy (Suite bergamasque, III.Cailre de lune, I.Prelude)

* Françoise Couperin (Quatrieme Livre, or Fourth Book, Ordre 21eme de clavecin in E minör)

* Franz Schubert (Sonata in C minör, D.958, IV.Allegro)

* Johann Sebastian Bach (Goldberg Variations No.1, No.2, No.8, No.9, No.10, No.21)

* George Gershwin (Summertime Variations, Op.20 (arranged by Fazil Say for piano)

* Fazıl Say (Kara Toprak, Op.8 - Paganini - Jazz, Op.5c)

Gecenin sonunda seyircilere kısa bir teşekkür konuşması da yapan Say; "İyi ki varsınız ve sanata destek veriyorsunuz. Biz müzisyenler salgının bitmesini sabırsızlıkla beklerken, sizin konserlerimize gelmeniz sadece benim için değil diğer tüm sanatçılar açısından da çok değerli. Ben tüm sanatçılar adına da müteşekkir olduğumu iletiyim, bu akşam burada olduğunuz için teşekkür ediyoruz" dedi.

BKM YAZ ETKİNLİKLERİ GELECEK PROGRAM TAKVİMİ

29 TEMMUZ CİMRİ

30 TEMMUZ YASEMİN SAKALLIOĞLU - DOĞRU KOCA NASIL SEÇİLİR?

31 TEMMUZ SAGOPA KAJMER

02 AĞUSTOS MELEK MOSSO

05 AĞUSTOS DOĞU DEMİRKOL

07 AĞUSTOS YAŞAMAYA DAİR - GENCO ERKAL & TÜLAY GÜNAL

08 AĞUSTOS YALIN – PAZAR ŞARKILARI

11 AĞUSTOS CEM ADRIAN

12 AĞUSTOS CANDAN ERÇETİN

13 AĞUSTOS FATİH ERKOÇ & KEREM GÖRSEV TRIO

14 AĞUSTOS GAZAPİZM

15 AĞUSTOS YALIN – PAZAR ŞARKILARI

18 AĞUSTOS SÜT KARDEŞLER

20 AĞUSTOS HALUK LEVENT

21 AĞUSTOS SUNAY AKIN & NİHAT SIRDAR “SİVRİ SİNEK DEDİN DE AKLIMA GELDİ”

25 AĞUSTOS EMRE AYDIN

26 AĞUSTOS BİR ARADA CAZ

27 AĞUSTOS BÜYÜK EV ABLUKADA