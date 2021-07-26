1.5 yıl sonra

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 1.5 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. 'BKM Yaz Etkinlikleri' kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da sahneye çıkan sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında; İnci Aksoy, Arzu Kaprol, Belçim Bilgin, Berfin Erdoğan, Özlem ve Murat Güsar, Sedef İybar, Yonca Bagana ve Tuğba Yazıcı gibi isimler de vardı.
İstanbulluların yeni buluşma noktası Maximum Uniq Açıkhava, 24 Temmuz Cumartesi akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, pandemi nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediği İstanbullu dinleyicileriyle Maximum Uniq Açıkhava’da buluştu.
Fazıl Say, 'BKM Yaz Etkinlikleri' kapsamında verdiği konserde İstanbullulara müzik ziyafeti sundu. 1.5 yılın ardından çok özel bir repertuarla sahneye çıkan sanatçı, 90 dakika süren konserinde müzikseverlere şu eserlerle unutamayacakları bir gece yaşattı;
* Fazıl Say (Kumru Ballad, Op.12)
* Frederic Chopin (Nocturnes No.2, No.20, No.21)
* Enrique Granados (Spanish Dance No.5)
* Maurice Ravel (Miroirs No.1, No.2)
* Claude Debussy (Suite bergamasque, III.Cailre de lune, I.Prelude)
* Françoise Couperin (Quatrieme Livre, or Fourth Book, Ordre 21eme de clavecin in E minör)
* Franz Schubert (Sonata in C minör, D.958, IV.Allegro)
* Johann Sebastian Bach (Goldberg Variations No.1, No.2, No.8, No.9, No.10, No.21)
* George Gershwin (Summertime Variations, Op.20 (arranged by Fazil Say for piano)
* Fazıl Say (Kara Toprak, Op.8 - Paganini - Jazz, Op.5c)
Gecenin sonunda seyircilere kısa bir teşekkür konuşması da yapan Say; "İyi ki varsınız ve sanata destek veriyorsunuz. Biz müzisyenler salgının bitmesini sabırsızlıkla beklerken, sizin konserlerimize gelmeniz sadece benim için değil diğer tüm sanatçılar açısından da çok değerli. Ben tüm sanatçılar adına da müteşekkir olduğumu iletiyim, bu akşam burada olduğunuz için teşekkür ediyoruz" dedi.
BKM YAZ ETKİNLİKLERİ GELECEK PROGRAM TAKVİMİ
29 TEMMUZ CİMRİ
30 TEMMUZ YASEMİN SAKALLIOĞLU - DOĞRU KOCA NASIL SEÇİLİR?
31 TEMMUZ SAGOPA KAJMER
02 AĞUSTOS MELEK MOSSO
05 AĞUSTOS DOĞU DEMİRKOL
07 AĞUSTOS YAŞAMAYA DAİR - GENCO ERKAL & TÜLAY GÜNAL
08 AĞUSTOS YALIN – PAZAR ŞARKILARI
11 AĞUSTOS CEM ADRIAN
12 AĞUSTOS CANDAN ERÇETİN
13 AĞUSTOS FATİH ERKOÇ & KEREM GÖRSEV TRIO
14 AĞUSTOS GAZAPİZM
15 AĞUSTOS YALIN – PAZAR ŞARKILARI
18 AĞUSTOS SÜT KARDEŞLER
20 AĞUSTOS HALUK LEVENT
21 AĞUSTOS SUNAY AKIN & NİHAT SIRDAR “SİVRİ SİNEK DEDİN DE AKLIMA GELDİ”
25 AĞUSTOS EMRE AYDIN
26 AĞUSTOS BİR ARADA CAZ
27 AĞUSTOS BÜYÜK EV ABLUKADA
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