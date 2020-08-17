DHA

Olay, Esenyurt'ta sabah saatlerinde yaşandı. Minibüse binen Y.B. , sürücü Rıdvan Yılmaz tarafından araç dolu olduğu gerekçesiyle inmesi istendi.

DHA'nın haberine göre, sinirlenen Y.B. (20),aracın kapısındaki cama yumruk attı. Cam kırılırken Y.B. ise elinden yaralandı. Yaralı kişi için olay yerine ambulans çağırıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken minibüs sürücüsü ise şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Y.B.'nin tartışmanın ardından cama yumruk attığı görülüyor. Yaralanan genç yere yığılırken yardıma çevredekiler koşuyor.