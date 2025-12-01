Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de derbi heyecanı!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Her iki takım da zirve yarışında kritik öneme sahip bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım derbiye 7 önemli eksikle gidiyor. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ile bahis soruşturması kapsamında cezalı olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kadroda yer almayacak. Bu sebeple Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri en çok merak edilen konular arasında. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde rakibini mağlup ederek liderliğe yükselmek istiyor. Okan Buruk'un öğrencileri ise deplasmandan 3 puanla ayrılıp liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan dev derbi için nefesler tutulmuş durumda. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11’ler hakkında detaylar…
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Galatasaray maçı, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranından yayınlanacak.
Dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 32 puanla zirvede yer alıyor.
9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe ise 31 puanla ikinci sırada yer alıyor.
GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle bugünkü derbide sahaya çıkamayacak.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek.
Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.
ÜÇ ÖNEMLİ OYUNCU DÖNÜYOR
Galatasaray'da sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti.
Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.
Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Victor Osimhen ile Lemina'nın ilk 11'de forma giymesi, Yunus'un ise başlangıç kadrosunda riske edilmemesi bekleniyor.
ÇAĞLAR VE SZYMANSKI BELİRSİZ
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.
SINIRDA TEK İSİM
Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Talisca)
GALATASARAY: Uğurcan, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen