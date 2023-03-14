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FBI: 2021'de ABD'deki nefret suçları yaklaşık yüzde 12 arttı

FBI açıklamasına göre, ABD'de 2021 yılında nefret suçları önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12 arttı

FBI: 2021'de ABD'deki nefret suçları yaklaşık yüzde 12 arttı
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AA

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2021'de ABD'de nefret suçu oranlarının yaklaşık yüzde 12 yükseldiğini bildirdi.

FBI açıklamasına göre, ABD'de polise ihbar edilen nefret suçları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 11,6 arttı.

Ülke çapında resmi olarak bildirilen nefret suçu olayları 2020'de 8 bin 120 iken 2021'de 9 bin 65'e çıktı.

Buna göre, 2021'de 12 bin 411 kişi nefret suçu kurbanı oldu.

Mağdurların yüzde 64,5'i ırk, etnik köken veya soyları nedeniyle hedef alınırken yüzde 15,9'u cinsel tercihleri, yüzde 14,1'i de dinleri sebebiyle nefret suçu mağduru oldu.

2021 yılı verilerine göre, mağdurların yüzde 43,2'si tehdit, yüzde 35,5'i basit saldırı ve yüzde 20,1'i ise ağır saldırıya maruz kaldı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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