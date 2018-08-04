FC Dallas - San Jose Earthquakes maçı öncesi rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. FC Dallas, 05 Ağustos 2018 Pazar günü San Jose Earthquakes takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. FC Dallas 42 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken San Jose Earthquakes 13 puanda ve 23. sırada. FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. San Jose Earthquakes, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 434 kodlu maçı oynayanlar; FC Dallas galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, San Jose Earthquakes galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

FC Dallas önceki hafta Los Angeles Galaxy mücadelesinde 5-1 kazandı.

San Jose Earthquakes ise Minnesota Stars maçında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan FC Dallas, 23 gol attı ve 11 gol yedi.

San Jose Earthquakes, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda San Jose Earthquakes 14 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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