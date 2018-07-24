FC Gifu - Kamatamare Sanuki rakamlar

FC Gifu ve Kamatamare Sanuki, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi FC Gifu 32 puanla 12. sırada, Kamatamare Sanuki 21 puanla 21. sırada bulunuyor. FC Gifu son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kamatamare Sanuki son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 544 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Gifu kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Kamatamare Sanuki sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

FC Gifu son hafta oynanan Yamagata maçında 4-1 yenildi.

Kamatamare Sanuki ise Nagoya karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan FC Gifu, 15 gol attı ve 13 gol yedi.

Kamatamare Sanuki, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kamatamare Sanuki 9 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.

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