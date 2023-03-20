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Haberler İş-Yaşam FDIC, SVB için teklif süresini uzattı
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ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumundan SVB'ye teklif

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), en uygun sonuca ulaşılması amacıyla iflas eden Silikon Vadisi Bankası (SVB) için ihale sürecini uzattığını bildirdi

FDIC, SVB için teklif süresini uzattı
AA

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), en uygun sonuca ulaşılması amacıyla iflas eden Silikon Vadisi Bankası (SVB) için ihale sürecini uzattığını bildirdi.

FDIC'den yapılan açıklamada, SVB ihalesine birden fazla tarafın ilgi gösterdiği belirtilerek, teklifleri en üst düzeye çıkarmak ve tüm seçenekleri değerlendirmek için daha fazla süreye ihtiyaç olduğuna işaret edildi.

AYRI TEKLİFLERE İZİN VERİLECEK

Açıklamada, ihale sürecini basitleştirmek ve potansiyel teklif sahibi havuzunu genişletmek amacıyla tarafların SVB ile yan kuruluşu Silicon Valley Private Bank için ayrı teklifler vermesine izin verileceği kaydedildi.

Silicon Valley Private Bank için çarşamba günü New York saati ile 20.00'ye kadar teklif alınacağı aktarılan açıklamada, SVB için de cuma günü saat 20.00'ye kadar teklif yapılabileceği belirtildi.

ABD'nin en büyük 16'ncı bankası olan SVB'ye 10 Mart'ta kayyum atanmış, bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

SVB'nin ardından iflas eden New York merkezli Signature Bank'ın da New York Community Bankası'nın yan kuruluşu tarafından satın alınmasına ilişkin anlaşma yapıldığı bildirilmişti.

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