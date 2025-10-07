Habertürk
Habertürk
        Feci ölüm! Avukat, evinde merdivenden düştü

        Feci ölüm! Avukat, evinde merdivenden düştü

        Denizli'de feci bir ölüm meydana geldi. Kentte evinde merdivenden düşen avukat Üzeyir Çiçekçi, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:25 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:25
        Feci ölüm! Avukat, evinde merdivenden düştü
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde merdivenden düşen avukat hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan avukat Üzeyir Çiçekçi (35) gece saatlerinde iki katlı evinde merdivenden dengesini kaybederek düştü.

        Başını beton zemine çarpan Çiçekçi, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiçekçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

