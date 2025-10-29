Son dakika... FED, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Gerçekleşen toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekmişti. Peki, "FED faiz kararı açıklandı Ekim 2025 | FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?" İşte detaylar...