Haberler Gündem Fed faiz kararı beklentisi ne yönde? 2023 Eylül ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı açıklanıyor: 2023 Eylül ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için geri sayım başladı. Ağustos ayında toplantı gerçekleştirilmemesi sebebiyle küresel piyasalar FED, eylül ayı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Ekonomi gündemini takip edenlerin gözleri "Fed faiz toplantısı ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Eylül ayı Fed faiz kararı beklentisi ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:24 facebook

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Yatırımcılar Fed faiz toplantısından çıkacak karara kilitlenmiş durumda. Son olarak Haziran ayında 10 toplantının ardından politika faizini sabit tutan Amerika Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı merak konusu oldu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte, konuya dair detaylar...

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? FED faiz toplantısı tarihi, ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan takvimle birlikte belli oldu. Bu takvime göre FED toplantısı 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak. Fed faiz kararının ise 20 Eylül saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.