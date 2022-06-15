ABD Merkez Bankası (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı için geri sayım başlamış durumda. Mayıs ayı toplantısının ardından FED politika faizini 50 baz puan yükseltmişti. 2000 yılından bu yana ilk kez 50 baz puanlık bir artırıma gidilmiş oldu. ABD enflasyon oranlarının 41 yılın zirvesinde gerçekleşmesiyle birlikte gözler Haziran ayı FED faiz kararına çevrildi. İşte FED faiz kararı toplantısı detayları...