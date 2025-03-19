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        Haberler Ekonomi Para Fed faiz kararını açıkladı (Mart 2025 faiz kararı) - Para Haberleri

        Fed faiz kararını açıkladı

        Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece 2025'in ilk iki toplantısını da pas geçmiş oldu. Yayımlanan noktasal grafikte Fed yetkililerinin 2025 için toplamda 50 baz puanlık indirim öngördüğü görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 21:04 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:16
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        Fed faiz kararını açıkladı
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        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        Fed geçen ay da faizi 3 toplantı üst üste artırım kararı almasının ardından sabit bırakmıştı. Aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü.

        Kararla birlikte piyasanın odaklandığı konulardan biri olan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık faiz indirimi öngörüldü.

        FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

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