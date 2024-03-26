Federico Farrell, 12 aydır kendi yaptığı bambu bir bisikletle yollarda

Meksika'nın başkenti Meksiko ve Arjantin'deki Santa Fe arasındaki 15 bin kilometrelik mesafeyi kat etmek amacıyla yaklaşık 12 aydır yollarda olan Arjantinli müzisyen Federico Farrell, Peru’ya vardı.

Federico Farrell, 1 milyon sosyal medya takipçisinden oluşan topluluğa hem yolculuğunu adım adım göstermek hem de kendisini bu maceraya iten özgürlük hissini anlatmak istiyor.

"DOĞDUĞUM ÜLKEYE GERİ DÖNÜYORUM"

Federico Farrell, yolculuğu ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Merhaba, ben Federico Ferrell ve Meksika'dan Arjantin'e bisikletle seyahat ediyorum. Bu yolculuk, 13 yıldır yaşadığım Meksika'nın başkentinde başladı ve benim için ters göç sürecini temsil ediyor. Doğduğum ülkeye geri dönüyorum. Kendi yaptığım bambu bisiklete biniyorum. Bisiklet, karbon fiber ve reçineyle birleştirilmiş bambu bastonlardan oluşuyor.