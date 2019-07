İHA'nın haberine göre; Her sahnesinde olduğu gibi sahne kıyafetlerini kendisi hazırlayarak sevenlerinin karşısına çıkan Fedon, "Rahmetli babam bana her zaman evladım giydiğin kıyafet insanlara verdiğin değerdir. Benim ilk mesleğim terzilikti. Sonra ne olduysa birden bire kendimi sahnelerde buldum. Sizlere layık olmak için elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım. Ama şu pantolunuma bir çözüm bulamıyorum bu gece. Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Tam da bunu yaşıyorum şu an. Pantolonum sürekli düşüyor." sözleriyle herkesi güldürdü.

Programına kendisiyle özdeşleşen Yunanca parçalara başlayan usta sanatçı, "Otuz beş yıldır şarkı söylüyorum, bugün bir başka heyecanlıyım" dedi.

Dansçılarının sahnede yaptığı sirtaki şovuna da söylediği hareketli şarkılarla eşlik eden Fedon dans eden kadın hayranlarına, "Ben kırk yaşındayken neredeydiniz siz. Şimdi yetmiş beş yaşıma geldim artık Fedon bastonla geziyor, siz çıkmış gerdan kırıyorsunuz." esprisi ile herkesi kahkahalara boğdu.

Konserinin ikinci yarısına Tanju Okan'ın "Çal Çingene" ve "İspanyol Meyhanesi" şarkısıyla başlayan Fedon, unutulmaz sanatçıyı anmayı da ihmal etmedi.

Ayrıca yakın dostu Ferdi Özbeğen'in "Dilektaşı" şarkısınıda söyleyen başarılı sanatçı, duygu dolu anlar yaşadı. "Onu çok özlüyorum. Biliyorum beni duyuyor ve bu şarkıyı oda bizlerle birlikte söylüyor" dedi.

Repertuvarında yer verdiği hareketli Türkçe şarkılarla sahnesine devam eden usta sanatçı, programının sonlarına doğru kendisiyle fotoğraf çekmek isteyen bir hanımefendiyi kırmayıp yanaklarından öperek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan gecede geleneksel tabak kırma ritüelinide gerçekleştiren Fedon, "Bu gece kırılan tüm tabaklar dostluk, sevgi ve barış için kırılsın. Kırılan tabaklar olsun, kalpler değil. Hepimiz Adem ve Havva'dan geliyoruz" diyerek dünyadaki en önemli şeyi barış olduğuna vurgu yaptı.