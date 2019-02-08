Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında teknik direktör Ersun Yanal ile beraber iyi bir çıkış yakaladı. İHA'da yer alan habere göre son iki lig maçını kazanan sarı-lacivertlileri 18 günde 5 zorlu maç bekliyor.
Fenerbahçe ilk olarak ligde Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak ve bu maçta alacağı galibiyetle Süper Lig’deki konumunu yükseltmeye çalışacak. Kayserispor maçından 3 gün sonra 12 Şubat Salı günü UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçında Zenit ile karşılaşacak olan Kanaryalar, 16 Şubat Cumartesi günü ise sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.
21 Şubat Perşembe günü bir kez daha Rus temsilcisi Zenit ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maçın dönüşünde Beşiktaş derbisinde sahne alacak.
SAKATLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Michael Frey sakatlıkları sebebiyle Süper Lig’de oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sadık Çiftpınar’ın ise iyileşmesi durumunda Zenit maçında forma giymesi bekleniyor.
UEFA MAÇLARINDA YOKLAR
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Zenit ile oynayacağı müsabakada birçok isim kadroda yer almıyor. Daha önce isimleri yazılmayan ve yeniden Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen Carlos Kameni, Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA maçlarında kadroda yer almayacak. UEFA listesine sonradan dahil edilen üç isim ise Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.