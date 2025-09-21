Fenerbahçe başkanlık seçimi tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli camianın geleceğini belirleyecek bu kritik seçimde, mevcut başkan Ali Koç ve Sadettin Saran yarışıyor. Kulübün 34. başkanının belirleneceği Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle ekranı futbolseverler ve sarı-lacivertli takıma gönül veren taraftarlar tarafından araştırılıyor. Kongre üyeleri, sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi sona erdikten sonra sandıklar toplu olarak açılacak ve Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç mu olacak, Sadettin Saran mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı izle linki ve merak edilen tüm detaylar...