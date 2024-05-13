Fenerbahçe Beko: 92 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 90 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 mağlup ederek play-off'ta Aliağa Petkimspor ile eşleşti. Büyükçekmece ise bu sonuçla play-off bileti fırsatını kaçırdı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 13.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:00 facebook

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