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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko: 92 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 90 - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 92 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 90

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 mağlup ederek play-off'ta Aliağa Petkimspor ile eşleşti. Büyükçekmece ise bu sonuçla play-off bileti fırsatını kaçırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:00
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        Fenerbahçe normal sezonu galip bitirdi!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta maçında Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 92-90 mağlup ederek normal sezonu galibiyetle bitirdi.

        Sarı Lacivertliler, play-off'ta Aliağa Petkimspor ile eşleşti. Büyükçekmece ise bu sonuçla play-off'ta mücadele etme fırsatını kaçırdı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

        Fenerbahçe: Nate Sestina 23, Melih Mahmutoğlu 5, Şehmus Hazer 4, Sertaç Şanlı 9, Emre Ekşioğlu, Nick Calathes 5, Marko Guduric 15, Tarık Biberovic 13, George Papagiannis 8, Tyler Dorsey 8, Metecan Birsen 2

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        Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Evan Bruinsma 13, Yannick Franke 17, Alex Perez 13, Marcquise Reed 24, Emircan Koşut 4, Malcolm Thomas 12, Ata Kahraman 4, Leon Harun Apaydın 2, Yesukan Onar

        Başantrenör: Özhan Çıvgın

        1. Periyot: 22-19 (Fenerbahçe lehine)

        Devre: 37-38 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

        3. Periyot: 62-59 (Fenerbahçe lehine)

        4. Periyot: 92-90 (Fenerbahçe lehine)

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