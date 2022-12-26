Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. THY Euroleague 2022-2023 sezonu ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu kez ligde kozlarını paylaşıyor. İşte, merakla beklenen mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve takımların kadroları...