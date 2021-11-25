"Hiç utanmıyor mu?"

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, THY Euroleague 12. haftasında derbiye çıkıyor. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bu akşam saat 20.45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı olarak yayınlanacak.

LİGDE GÜLEN TARAF KANARYA OLMUŞTU

Zorlu maç öncesinde ev sahibi Fenerbahçe Beko 3 maçtır kazanamıyor. 3 galibiyeti bulunan Sarı-lacivertliler 15. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ise yükselişte. Son 3 maçını kazanan Ergin Ataman'ın ekibi, 5 galibiyetle haftaya 10. basamakta girdi.

İki takım bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-68 kazanmıştı.