THY EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Barcelona’yı konuk ediyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, evinde kazanarak hem rövanşı almak hem de liderliğini pekiştirmek istiyor. Barcelona ise İstanbul’dan galibiyetle dönerek play-off öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hakkında bilgiler...