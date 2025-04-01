Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'de sezonun 33. haftası, lider Fenerbahçe Beko'nun sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı kritik mücadeleyle başlayacak. Sarı-lacivertliler, İspanya'daki farklı mağlubiyetin rövanşını almak ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takımlarına büyük destek vermeye hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
THY EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Barcelona’yı konuk ediyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, evinde kazanarak hem rövanşı almak hem de liderliğini pekiştirmek istiyor. Barcelona ise İstanbul’dan galibiyetle dönerek play-off öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı hakkında bilgiler...
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı, 2 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.