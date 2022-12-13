Bu sezon kadrosunda birçok sakat bulunan Fenerbahçe Beko'nun Kostas Antetokounmpo transfer etmek istediği öne sürüldü.

Ligde ve Euroleague'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe Beko'da sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Yunan basının haberine göre, sarı-lacivertliler, Kostas Antetokounmpo ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Yunan basketbolcu ile görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor.

Kariyerine Chicago Bulls'ta devam eden Antetokounmpo, kısa forvet (3 numara) olarak görev yapıyor.