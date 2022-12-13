Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko transferde bombayı patlatıyor! Kostas Antetokounmpo... - Fenerbahçe haberleri
ABONE OL

Fenerbahçe Beko için sürpriz iddia: Kostas Antetokounmpo

Fenerbahçe Beko'nun 25 yaşındaki Yunan oyuncu Kostas Antetokounmpo ile görüşme yaptığı iddia ediliyor

Fenerbahçe Beko transferde bombayı patlatıyor! Kostas Antetokounmpo... - Fenerbahçe haberleri

Ligde ve Euroleague'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe Beko'da sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Bu sezon kadrosunda birçok sakat bulunan Fenerbahçe Beko'nun Kostas Antetokounmpo transfer etmek istediği öne sürüldü.

Yunan basının haberine göre, sarı-lacivertliler, Kostas Antetokounmpo ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Yunan basketbolcu ile görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor.

Kariyerine Chicago Bulls'ta devam eden Antetokounmpo, kısa forvet (3 numara) olarak görev yapıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de ödüllerin isimleri değişti!
BASKETBOL NBA'de ödüllerin isimleri değişti!
Olympiakos - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Olympiakos - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta?
BASKETBOL Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley de sakatlandı!
BASKETBOL Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Joel Embiid 53 sayı attı, Philadelphia farklı kazandı
BASKETBOL Embiid'den 53 sayılık resital!
Fenerbahçe Beko: 75 - Türk Telekom: 82 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe Beko ilk yenilgisini aldı!
Beşiktaş Emlakjet: 86 - Anadolu Efes: 99 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Anadolu Efes, Beşiktaş'ı devirdi
Galatasaray Nef: 77 - Gaziantep Basketbol: 54 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Galatasaray Nef farklı kazandı!
Cavaliers, Cedi Osman'ın 8 sayı attığı maçı 8 farkla kazandı
BASKETBOL Cedi Osman'lı Cleveland kazandı!
Cedi Osman’ın 17 sayısı yetmedi
BASKETBOL Cedi Osman’ın 17 sayısı yetmedi
Fenerbahçe Beko'dan tarihi rekor! EuroLeague'de bir ilk: 8 oyuncusu... - Fenerbahçe haberleri
BASKETBOL Fenerbahçe, Euroleague'de rekor kırdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.