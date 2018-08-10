Fenerbahçe - Bursaspor düellosu

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Fenerbahçe ile Bursaspor, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Fenerbahçe, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bursaspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 164 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fenerbahçe kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.50, Bursaspor sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Fenerbahçe son haftadaki Konyaspor müsabasında 3-2 kazandı.

Bursaspor, Gençlerbirliği karşılaşmaında 1-0 yenildi.

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