Fenerbahçe - Cagliari maçı istatistikleri

Hazırlık Kulüpler maçında Fenerbahçe ile Cagliari, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Fenerbahçe 6 puana sahip olarak 576. sırada yer alırken Cagliari 3 puanda ve 982. sırada. Ev sahibi Fenerbahçe, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cagliari, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 458 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fenerbahçe kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Cagliari sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fenerbahçe son haftadaki Cagliari müsabasında 1-0 kazandı.

Cagliari, Fenerbahçe karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Fenerbahçe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

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