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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dzeko takımla birlikte çalıştı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Dzeko takımla birlikte çalıştı!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bir önceki antrenmana katılmayan Edin Dzeko takımla birlikte çalıştı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:28
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        Fenerbahçe'de Dzeko gelişmesi!
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        Fenerbahçe, Süper Lig’in 36'ncı haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

        Antrenman iki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman tamamlandı.

        Fenerbahçe bir önceki antrenmana katılmayan Edin Dzeko da takımla birlikte çalıştı.

        Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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