Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...

İkinci yarıya yeni bir hocayla devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde operasyon devam ediyor. Damien Comolli, maddi konularda uzlaşma sağlayamadığı Sampaoli ile görüşmeleri sürdürüyor