Öne Çıkanlar

Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...

28.11.2018 - 13:48 | Güncelleme:

İkinci yarıya yeni bir hocayla devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde operasyon devam ediyor. Damien Comolli, maddi konularda uzlaşma sağlayamadığı Sampaoli ile görüşmeleri sürdürüyor

  • 1 Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...
    1 | 9

    Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından yeni hoca için tekrar düğmeye basan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

  • 2 Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...
    2 | 9

    Sportif direktör Damien Comolli, sezon başında parasal konularda anlaşamadığı Jorge Sampaoli ile görüşmelere devam ediyor.

  • 3 Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...
    3 | 9

    Comolli, 58 yaşındaki Arjantinli'yi ikna etmeye çalışırken, listedeki diğer adaylarla da temaslar kuruluyor.

  • 4 Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...
    4 | 9

    Avrupa'da yalnızca Sevilla'yı çalıştıran Sampaoli, özellikle Şili Milli Takımı'ndaki başarısıyla adını duyurmuştu. Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...

  • 5 Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...
    5 | 9

    Jorge Sampaoli

    Ülkesi: Arjantin
    Yaş: 58
    Başarıları: 1 Copa America
    Çalıştırdığı takımlar: Aurich, Sport Boys, Bolognesi, S.Cristal, Higgins, Emelec, Universiadad, Şili, Sevilla, Arjantin

  • 6 Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...
    6 | 9

    Laurent Blanc

    Ülkesi: Fransa
    Yaş: 53
    Başarıları: 4 Fransa Şampiyonluğu, 2 Fransa Kupası
    Çalıştırdığı takımlar: Bordeaux, Fransa, PSG

  • 7 Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...
    7 | 9

    Zeljko Buvac

    Ülkesi: Bosna Hersek
    Yaş: 57
    Çalıştırdığı takım: Neukirchen, Yardımcı hocalık: Mainz, B.Dortmund, Liverpool

  • 8 Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...
    8 | 9

    Leonardo Jardim

    Ülkesi: Portekiz
    Yaş: 44
    Başarıları: 1 Fransa Şampiyonluğu, 1 Yunanistan Şampiyonluğu
    Çalıştırdığı takımlar: Beira-Mar, Chaves, Braga, Olympiakos, Lizbon, Monaco

  • 9 Fenerbahçe'de hoca için 5 aday! İşte isimler...
    9 | 9

    Vincenzo Montella

    Ülkesi: İtalya
    Yaş: 44
    Başarıları: 1 İtalya Süper Kupa
    Çalıştırdığı takımlar: Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0