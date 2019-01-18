Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün FBTV'de yaptığı 'Camiaya Sesleniş' programında “5 bölgeye transfer yapmak istiyoruz. En az 3, mümkünse 4 transfer gerçekleştireceğiz” demiş ve stoper, orta saha, sağ ile sol kanat ve forvet için transfer düşündeklerini duyurmuştu.
Transfer döneminin bitimine yaklaşık 2 hafta kalması ve dün Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a karşı alınan şok mağlubiyet sonrası girişimler hız kazandı.
MESUT ÖZİL İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI!
Fenerbahçe'de sık sık gündeme gelen Mesut Özil ismi tekrar ortaya çıktı. Arsenal Menajeri Unai Emery'nin takımda istemediği Mesut için Fenerbahçe'nin girişimde bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı, Mesut Özil'i kiralayarak hem takımı güçlendirmek hem de böyle önemli bir isimle taraftarını karşısına çıkıp sezon başındaki olumlu havayı tekrar diriltmek istiyor.
İngiliz basını, Arsenal'in Mesut'u başka bir takıma kiralamak istediğini ve maaşının bir kısmını da karşılamaya hazır olduğunu yazdı.
Fenerbahçe'nin Arsenal'e 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığı Mesut için Juventus, Milan, Inter ve Manchester United gibi rakipler var.
Daha önce Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyleyen Mesut içi sarı-lacivertli takımın en büyük avantajı yıldız futbolcunun nişanlısı Amine Gülşe'nin Türkiye'de yaşamak istemesi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu transfer özel olarak ilgilendiği ve tüm imkanları seferber ettiği öğrenildi.
EN YAKIN İSİM ADRIEN SILVA
Orta saha transferi için birçok isimle görüşen Fenerbahçe'ye en yakın isim Leicester City'den Adrien Silva.
Leicester City ile anlaşan yönetim, Portekizli oyuncuyu ikna etmek için çalışıyordu. Sevilla ve Sporting'den beklediği teklifleri alamayan Siva'nın inadı kırıldı.
Adrien Silva transferinin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon başında Leicester'e transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de yalnızca 14 maçta şans bulabildi.
KANADA MOSES YA DA ENDONGALA
Kanat transferinde sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Victor Moses. Chelsea'nin kiralamayı kabul ettiği Nijeryalı oyuncu, Türkiye'ye transfer olmak için henüz ikna edilemedi.
Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde Moses transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde alternatif olarak beklettiği Genk'ten Dieumerci Ndongala'ya imza attırması bekleniyor.
STOPERDE TEK ADAY SERDAR AZİZ
Kanarya, stoper transferi için Serdar Aziz'i transfer dönemi sonuna kadar bitirmeye çalışacak.
Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Serdar konusunda Galatasaray'ın onayı bekleniyor.
Serdar Aziz transferi gerçekleşmezse sarı-lacivertliler stoper transferini rafa kaldıracak.
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