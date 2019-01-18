Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Transferde geç kalan Fenerbahçe, bir hafta içinde en az 2 yeni futbolcuyu takıma getirmek için çalışıyor. Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil sürprizi yaşanıyor. Orta saha, kanat ve forvet için de girişimler sürüyor. Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri burada...