Fenerbahçe, Djiku'nun ayrıldığını TFF'ye bildirdi!

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Ganalı futbolcunun Spartak Moskova'ya transfer olması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, Ganalı futbolcunun transferi için Rus ekibi ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak daha sonra yaşanan teknik direktör belirsizliği nedeniyle Djiku'nun ayrılığı beklemeye alındı.

2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Djiku, sarı-lacivertlerde çıktığı 75 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.