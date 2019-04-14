Fenerbahçe ile Galatasaray'ın U21 takımları, akşam oynanacak dev derbi öncesinde Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Maçın son dakikasında kavga çıkarken, olaylar maçın bitiminden sonra yaklaşık 5 dakika daha devam etti.

Mücadelenin 90+4'üncü dakikasında Fenerbahçe U21, Burak ile bir gol buldu ancak hakem Mete Aylıoğlu, golü iptal etti. Bunun üzerine sarı-lacivertli futbolcular hakeme tepki gösterirken bu esnada Galatasaraylı oyuncular endirekt serbest vuruş ile oyuna başlamak istedi. Hakeme itiraz eden sarı-lacivertliler, oyuna devam etmek isteyen oyunculara sert tepki gösterdi.

Daha sonra orta sahanın yakınlarındaki taç pozisyonu sırasında kavga çıktı. İki takım oyuncularının birbirine yumruk attığı görülürken hakem maçı bitirse de kavga son düdükten sonra da yaklaşık 5 dakika boyunca sürdü. İki takımın teknik heyetleri araya girerek olayları önlemeye çalıştı ve bir süre sonra olaylar yatıştı.

Mücadele ise 0-0'lık skorla sona erdi.