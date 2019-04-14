Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu geceki derbiyle tarihte 389. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler rakibine karşı olan 19 yıllık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken Galatasaray ise hem şampiyonluk yarışında bu virajı kayıpsız atlatmak hem de yıllar süren hasrete nokta koymanın peşinde. İşte derbinin 11'leri!