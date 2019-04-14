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Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri!

Giriş: 14.04.2019 - 11:31 | Güncelleme:  

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu geceki derbiyle tarihte 389. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler rakibine karşı olan 19 yıllık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken Galatasaray ise hem şampiyonluk yarışında bu virajı kayıpsız atlatmak hem de yıllar süren hasrete nokta koymanın peşinde. İşte derbinin 11'leri!

  • 1 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    1 | 26

    Fenerbahçe, 110 yıl önce başlayan rekabette bu akşam Galatasaray'ı ağırlayacak, İstanbul'un iki yakası karşı karşıya gelecek! Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 19 yıllık yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Galatasaray ise Başakşehir'in puan kaybettiği haftada alacağı 3 puanla hem şampiyonluk yarışında daha iddialı hale gelmek hem de 19 yıllık hasrete son vermek isteyecek. 

     

  • 2 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    2 | 26

    Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Mehmet Ekici dışında eksik bulunmuyor. Öte yandan Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

     

  • 3 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    3 | 26

    Galatasaray ise Kadıköy'e iki as stoperinden eksik çıkacak. Galatasaray'da kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Christian Luyindama, derbide forma giyemeyecek.

  • 4 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    4 | 26

    Onyekuru, Martin Linnes ve Emre Taşdemir maçta sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.

  • 5 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    5 | 26

    İŞTE DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

    FENERBAHÇE

    HARUN TEKİN

  • 6 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    6 | 26

    MAURICIO ISLA

  • 7 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    7 | 26

    MARTIN SKRTEL 

  • 8 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    8 | 26

    SERDAR AZİZ

  • 9 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    9 | 26

    İSMAİL (HASAN ALİ)

  • 10 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    10 | 26

    MEHMET TOPAL

  • 11 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    11 | 26

    TOLGAY ARSLAN

  • 12 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    12 | 26

    MIHA ZAJC

  • 13 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    13 | 26

    NABIL DIRAR

  • 14 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    14 | 26

    VICTOR MOSES

  • 15 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    15 | 26

    ROBERTO SOLDADO

  • 16 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    16 | 26

    GALATASARAY

    FERNANDO MUSLERA

  • 17 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    17 | 26

    MARIANO

  • 18 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    18 | 26

    RYAN DONK

  • 19 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    19 | 26

    FERNANDO (AHMET ÇALIK) 

  • 20 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    20 | 26

    MARTIN LINNES

  • 21 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    21 | 26

    BADOU NDIAYE

  • 22 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    22 | 26

    YOUNES BELHANDA

  • 23 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    23 | 26

    EMRE AKBABA

  • 24 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    24 | 26

    SOFIANE FEGHOULI

  • 25 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    25 | 26

    HENRY ONYEKURU

  • 26 Fenerbahçe Galatasaray maçının 11'leri! Fenerbahçe'de Volkan mı Harun mu oynayacak? Galatasaray'da stoperde kim oynayacak? Derbinin 11'leri burada!
    26 | 26

    MBAYE DIAGNE 

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