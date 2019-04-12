Fatih Altaylı ve Serdar Ali Çelikler, dev derbiyi yorumladı!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda Galatasaray 'ı ağırlayacak. Bir tarafta tarihinin en kötü sezonunu geçiren ancak rakibine evinde 19 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe... Diğer yanda ise yıllar süren hasrete noktayı koyarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmenin peşindeki Galatasaray...

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sizce nasıl sonuçlanır? Skor tahmininiz nedir?

Fatih Altaylı: Galatasaraylılar arasında bu sene bir cümle moda oldu ve bu cümleyi son günlerde Fenerbahçeli arkadaşlarımdan da duymaya başladım. O cümle şu: “O sene bu sene”

Yani 20 yılı bulan Saracoğlu’nda kazanamama seresine son verme senesi. Doğrusunu isterseniz ben o kadar iyimser değilim. Ersun Yanal tek tek maçlara konsantre olabilen bir teknik adam ve bütün uyanıklığı ile biliyor ki Galatasaray karşısında alınacak bir galibiyet kötü geçen sezonun zevahirini kurtaracak. O yüzden bu maça çok iyi hazırlanacak, çok asılacaktır. Tüm derbiler gibi bu derbide de değil skoru kimin kazanacağını tahmin etmek çok zor. İlk yarıda yüzde yüz favori olan Galatasaray sahasında 2-0’dan 2-2’ye gelen maçla 2 puan kaybetti. Üstelik de Fenerbahçe favori olmadığı derbileri daha rahat kazandı. Benim tahminim yine beraberlik üzerine. Skor tahmini de öyle. Tabii Galatasaray çok rahat bir maç oynayıp kazanabilir de fakat ihtimal zayıf. Skor tahminim yok. Skor temennim Galatasaray’ın 7-0 kazanması. Çünkü o sahada 6-0’ın acısı ancak öyle çıkar.

Serdar Ali Çelikler: Nasıl sonuçlanacağını kestiremiyorum. İnşallah futbol dışı faktörlerin konuşulmadığı normal bir maç olur. Beraberlik tahmini yapayım.

Fenerbahçe için bu derbi sizce sezonu kurtarma maçı mıdır? Alınacak galibiyet, kötü sezonun önüne geçer mi?

Fatih Altaylı: Kesinlikle öyle. Galatasaray’ı yen, sezonu unuttur. Dahası Galatasaray’ı yen şampiyonluktan et mutlu ol. Fenerbahçe yönetimi Galatasaray’ın değil Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyordur aradaki fark daha da açılmasın diye. Galibiyet sezonu unutturur ama taraftara değil. Çünkü Fenerbahçe taraftarı çok bilinçli bir taraftar. Bir galibiyetle her şeyin üzerine sünger çekecek tip bir taraftar değil.

Serdar Ali Çelikler: Alınacak bir galibiyet tarihin en kötü sezonunun üstünü örtmez. Başkan ve yönetimi kurtarmaz ama rahatlatır. Seneye devam etmesi kesin ve muhtemel olan oyuncuların kendilerini rahatlatma gibi bir sonucu olur ve elbette Ersun Yanal'ın seneye de devam etmesinin garantisi olur. Taraftardan bir özür dilenmiş olur yoksa tüm sezon örtülemez.

Sizce derbide hangi isimler ön plana çıkacaktır?

Fatih Altaylı: Diagne ön plana çıkarsa iyi olur artık. Belhanda ve Feghouli bu maçta fark yaratabilir. Donk’a da çok önem veriyorum. Bu maçta olumlu ya da olumsuz çok etkisi olacaktır. Fenerbahçe’de sezonun en iyi adamı Hasan Ali Kaldırım, bu maçta da önemli. Volkan Demirel oynarsa çok önemli olabilir. Elif Elmas bu maçta önem kazanabilir belki.

Serdar Ali Çelikler: Açıkçası Fenerbahçe'nin kalesi boş. Her gelen şut gol oluyor. Tersine forvetleri de gittiler mi atamıyorlar. Bu istatistik devam mı edecek yoksa tersine mi dönecek her ihtimalde kaleci ve forvetler öne çıkacaktır.

YANAL İLE TERİM REKABETİ Ersun Yanal ile Fatih Terim , yaklaşık 6 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Yanal ile Terim, 9'u Süper Lig, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim 4 galibiyet yaşarken 5 maç ise berabere bitti. Ersun Yanal, Terim'e karşı 1 galibiyet elde edebildi.

Galatasaray açısından ise savunma tandemi ve Diagne'nin performansı tartışılabilir. Belhanda, Feghouli, Onyekuru ve tabii ki Muslera da öne çıkacak isimler olabilir.

Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda Fatih Terim'in stoper tercihleri sizce kim olmalı?

Fatih Altaylı: Fazla seçenek yok. Donk ve Semih olacaktır.

Serdar Ali Çelikler: Biri Donk. Diğeri de Semih ya da Ahmet Çalık olacaktır zannederim. Terim'in Donk'un yanında orijinal bir stoper tercih edeceğini zannediyorum. Yeni bir devşirme riskini almayacaktır.