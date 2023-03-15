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Fenerbahçe için Marcelo Gallardo iddiası!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sezon sonu ayrılacağı iddiaları ortalıkta dolanırken, alternatif hoca adaylarına da her gün yenisi ekleniyor. Brezilya ve Portekiz basınında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertliler Marcelo Gallardo'yu gündemine aldı

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  • Fenerbahçe için Marcelo Gallardo iddiası!

    Jorge Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Fenerbahçe'nin gündemine Vincenzo Montella'dan sonra bir isim daha girdi.
  • Fenerbahçe için Marcelo Gallardo iddiası!

    Brezilya ve Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe son olarak River Plate'i çalıştıran Arjantinli Teknik Direktör Marcelo Gallardo'yu gündemine aldı.
  • Fenerbahçe için Marcelo Gallardo iddiası!

    2022 sonunda River Plate'den ayrılmasının ardından Gallardo, Avrupa futbolunda en çok istenilen hocalardan biri olmuştu. 
  • Fenerbahçe için Marcelo Gallardo iddiası!

    Arjantinli çalıştırıcı, River Plate ile toplam 9 kez kupa sevinci yaşadı.
  • Fenerbahçe için Marcelo Gallardo iddiası!

    Kariyerinde 388 maça teknik adam olarka çıkan Gallardo 205 galibiyet 101 beraberlik ve 82 mağlubiyet aldı. Gallardo'nun 388 maçta tutturduğu puan ortalaması ise 1.85. 

     
  • Fenerbahçe için Marcelo Gallardo iddiası!

    Haberde şu ifadelere yer verildi: 

    "Marcelo Gallardo beklenmedik bir Avrupa takımına liderlik edebilir. Portekizli Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği bilinmiyor. Olası bir ayrılık durumunda Türk takımının başına geçebilir."
  • Fenerbahçe için Marcelo Gallardo iddiası!

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