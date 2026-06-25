Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Fenerbahçe İstanbul Jet - Beşiktaş: 92-70 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol finalinde 2-1 öne geçti

        Fenerbahçe İstanbul Jet - Beşiktaş: 92-70 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Beşiktaş'ı 92-70 yenerek 2-1 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 21:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe finalde 2-1 öne geçti!

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, konuk ettiği Beşiktaş'ı 92-70 yenerek 1-0 öne geçti.

        Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreği 17-17 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, devre arasına 46-32 üstün girdi. Mücadelenin ikinci yarısı dengeli geçti. Üçüncü çeyreği 69-52 önde bitiren ev sahibi takım, parkeden 92-70 galip ayrıldı.

        Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle seride 2-1 üstünlük yakaladı. Üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride dördüncü maç, 27 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe İstanbul Jet, bu maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yaşandı... Evden çıkarken kanlı pusu!

        İstanbul'da, Şehmus Mert Korkmaz sabah evinden çıktığı sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Korkmaz'a çok sayıda mermi isabet ederken, kucağındaki bebeğiyle olay yerine gelen genç adamın eşi ise sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum, Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
        Bakan Kurum, Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Otizmli çocuğa şiddet kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        G.Saray'dan yerli hamlesi!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Haziran 2026 haberleri
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        35 dolarlık ikinci el tişört
        35 dolarlık ikinci el tişört
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?