Fenerbahçe Kadın Basketbol için sponsorluk anlaşması!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe ile Opet arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Menajeri Nalan Ramazanoğlu, Başantrenör Valerie Garnier, oyuncular Alperi Onar ve Emma Meesseman katıldı.

Toplantıda kulüp başkanı Ali Koç, oyunculardan Gabby Williams ve Nyara Sabally ile Opet yetkilileri de hazır bulundu.

Sponsorluk kapsamında Opet, isim ve göğüs sponsoru olarak sarı-lacivertli takımın forması üzerinde yer alacak.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yarıştığı her kulvarda namağlup kimliğini sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, "2018 yılından geçtiğimiz sezona kadar Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın isim sponsoru olarak kupalar kazanırken her zaman yanımızda olan Opet ile yepyeni bir yolculuğa çıktık. Opet isim sponsorluğundan bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen iki kupa kazandık. Sezon sonuna kadar oynayacağımız tüm müsabakaları inşallah namağlup tamamlayacağız ve bir rekor daha kıracağız. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.