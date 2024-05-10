Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluk işini zora sokan sarı- lacivertliler son üç maçını kazanarak rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Son oynadığı Konyaspor deplasmanında 2 puan bırakan ve rakibinin 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı- lacivertliler, kalan üç maçını kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini ümit ediyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre ligdeki bütün maçlar aynı tarih ve saatte oynanıyor. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

        2

        FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe- Kayserispor maçı 12 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.

        Ülker Stadı'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        3

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Livakovic

        Mert, Becao, Djiku, Ferdi

        Fred, İsmail

        Cengiz, Szymanski, Tadic

        Dzeko

        4

        OSAYI SAMUEL AÇIKLAMASI

        Fenerbahçe, İrfan Can ile birlikte Konyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Osayi Samuel'in durumuna dair bir açıklama yaptı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir."

        5

        DERBİDE OLMAYACAK

        İrfan Can Kahveci'nin, ligin 37. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

        Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Sahtekârlar bu kez savcı kılığında!
        Sahtekârlar bu kez savcı kılığında!
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere