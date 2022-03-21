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Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 2-1 yendi. Galibiyeti getiren golü 88. dakikada Pelkas kaydetti. Oynadığı son 6 maçta 5. galibiyetine imza atan Fenerbahçe bu sonucun ardından 53 puana yükseldi ve 2. sıradaki Konyaspor ile puan farkını 2'ye indirdi. Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı

  • 01
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    UĞUR MELEKE: Konyaspor daha önce Trabzonspor’a karşı da uyguladığı kontratak ve duran top stratejisini tercih etti Kadıköy’de. Ligin en iyi taç setlerine sahip takımı, Fenerbahçe’yi de bir taçla avlamayı başardı. Ancak Fenerbahçe belki de ligin en kaliteli kadrosuna sahip.
  • 02
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    Bence artık sadece 30 dakikalık kondisyona sahip Mesut çıkıp Pelkas girince, tempo bir kademe arttı. Arda girince bir vites daha yukarı... Özellikle 80’le 88 arası Fenerbahçe öyle yoğun bir baskı kurdu ki, bu atak sürekliliğinin bir noktada gol getirmesi kaçınılmazdı.
  • 03
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    GÜNTEKİN ONAY: Fenerbahçe’nin çok belirgin bir çıkışı var. Fizik kalite ve tempo tavan yapmış durumda. Tüm bunların mimarı da İsmail Kartal. İsmail Hoca orta alan kurgusunu baştan dizayn etti. Temposu yüksek Zajc ve Crespo ikilisiyle mücadele gücünü arttırdı. 
  • 04
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    Dün ikinci yarıda keyif veren bir Fenerbahçe vardı. Üst üste zorluk derecesi yüksek maçlardan sırasıyla alnının akıyla çıkan Fenerbahçe'de İsmail Kartal’a tebrikler.
  • 05
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: 2. devre Fenerbahçe Mesut'suz Pelkas'lı idi. Ama bu kez iyi kapanan Konya'ya karşı yine verimsizlerdi. Lakin çok kapandılar. Sonra Fener'in tek pozisyonu 63'de karambolde Pelkas'ın vuruşu ile geldi. 3 dakika sonra İrfan'ın frikiğini Kim tamamladı. Konya çok kapanmanın bedelini ödemişti. Arda ve Crespo'nun akını, Pelkas'ın golüyle galibiyete dönüştü.
  • 06
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    Fenerbahçe, cidden çok iyi bir takıma karşı, 9 kişi oynarken 1-0 gerideydi. Sayıca eşitlenince beraberlik geldi. 11-11'de kazandı. Mesut da İrfan da sahadaki tüm oyunculardan yetenekli. Ama birinin artık devri bitti, diğeri de fiziken bir türlü hazırlanamadı. İlk 45'i çöpe atmasına rağmen değişiklikleri yapabilen İsmail Kartal'ı tebrik edelim ve "bitik"lerle değil "dinamik"lerle kazandığını unutmamasını temenni edelim. 
  • 07
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    İBRAHİM YILDIZ: İsmail Kartal, yaptığı değişikliklerle maçı çevirmesini de başardı. Oyuna sonradan giren Pelkas’ın, galibiyet golü güzel bir vuruş sonucu geldi. Sezon başından bu yana çok eleştirilen Pelkas, İsmail Kartal’la birlikte performansını da eski güzel günlere taşıdı.
  • 08
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    Fenerbahçe 26 şut attığı karşılaşmada, Konyaspor’a ikinci yarı şut şansı vermedi. Arka arkaya attığı kornerler baskılı oyunun göstergesiydi. 8-9 kişi ile ceza sahasına set ören Konyaspor’a iki gol atmak büyük başarıdır.
  • 09
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    ERMAN TOROĞLU: Maçın 90 dakikasına baktığımızda; maçı hak eden kazandı. Konyaspor puanla çıkar mıydı, yener miydi? Yenerdi. Ama İstanbul'da Üç Büyükler'e karşı oynarken defansı ne kadar yaparsan yap, çok çabuk, etkili hücum edecek ve gol değil goller bulacaksın. 
  • 10
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    90 dakikası keyifli bir maç oldu. İki taraf da organize oynadılar. Üç ihtimalli bitebilirdi. Ama şu tarafı gözüktü; 90 dakika seyrederken keyif aldım. Keşke Türkiye'de bütün maçlar böyle oynansa. İki tarafa da hakeme de teşekkür etmek lazım.
  • 11
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    ŞANSAL BÜYÜKA: Hep söylerim, adama düşman değilim, aksine bu ülkede en beğendiğim bir - iki futbolcudan biri... Futbolcu olarak her şeyin azamisine sahip… Ama her şeyin asgarisi ile oynuyor... İkinci yarıda biraz kımıldadı, çıkana kadar Fenerbahçe’yi nasıl taşımaya başladı, gördük... İrfan Can, kendini “başrol“ oyunculuğuna alıştırmalı... Tam oyunu kontrol etmeye başlamışken çıkar mıydı? Hayır çıkmazdı...
  • 12
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    Ancak, bu defa sazı eline Pelkas aldı... Her atağında hiç yan yollara sapmadan mecburi istikamet gibi dikine dikine Konya kalesine gitmeye başladı, çok denedi ve sonunda Fenerbahçe için ikincilik şansını arttıran haftanın gollerinden birini attı...Fenerbahçe ilk yarıda modeli çoktan tarihe karışmış yan pas - geri pas - yavaş hücum ilkelliğinin, Konyaspor da ikinci yarıda oyunu savunmada kabul etmesinin faturasını ödedi... Son gülen Fenerbahçe oldu...
  • 13
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    TÜMER METİN: Geri koşmuyorsan, boşlukları çabuk kapatıyorsan ve rakibi dakika dakika yaslıyorsan bu mücadele değildir. Bu senin kaliteni gösterir. Bu sıcağa kar dayanmaz. Fenerbahçe'nin büyüklüğü de buradan geliyor. Büyük takımlar böyle oynarlar. 
  • 14
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    Geri koşmadan, rakipten çok çabuk topu kazanarak ve atak devamlılığı sağlayarak. Sen bu oyuncuları 70 metre geri koşturursan, oyun alanı büyüdüğünde hücumdaki etkinliğin tamamen ortadan kalkıyor.
  • 15
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    ÖNDER ÖZEN: Son derece haklı bir galibiyet. Konyaspor'a karşı bu futbolu oynamak büyük iş. Konyaspor'u Trabzonspor da yendi ama böyle bir 35 dakikası olmadı Konyaspor'un. Fenerbahçe Konyaspor'u büktü. Konyaspor ilk defa sahada büküldü bu sezon.
  • 16
    Fenerbahçe - Konyaspor maçının yazar yorumları: Bitiklerle değil dinamiklerle! - Spor haberleri

    Büyük takımlarla şaka olmaz. 1-0'ı yakalamışsızın varsa kontratak oynayan oyuncunuz alabilirsiniz ama Rahmanovic değişikliğini doğru bulmadım. Konya öne geçtikten sonra maçı çevirmek kolay değil. Bunu herkes yapamaz.

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