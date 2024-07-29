Fenerbahçe tur için sahada! Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı ne zaman?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu ağırlıyor. İsviçre'de oynanan ilk maçı 4-3 kazanan sarı lacivertliler Lugano karşısında tur için sahaya çıkıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Lugano rövanş maçının oynanacağı tarih...
Fenerbahçe - Lugano maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında FC Lugano’yu ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda üçüncü eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı öncesinde öne çıkan detaylar ve muhtemel 11'ler...
FENERBAHÇE LUGANO RÖVANŞ MAÇI 30 TEMMUZ'DA
Fenerbahçe - FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Lugano maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak
FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Lugano’yu elemesi durumunda Fransa’nın Lille takımıyla karşılaşacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Çağlar Söyüncü
Alexander Djiku
Ferdi Kadıoğlu
İsmail Yüksek
Fred
Sebastian Szymanski
Dusan Tadic
Allan Saint-Maximin
Edin Dzeko