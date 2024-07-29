Fenerbahçe - Lugano maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında FC Lugano’yu ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda üçüncü eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Lugano rövanş maçı öncesinde öne çıkan detaylar ve muhtemel 11'ler...