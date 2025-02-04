Fenerbahçe Mimovic'in lisansını çıkardı

Fenerbahçe, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden transfer edip 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ognjen Mimovic'in lisansı işlemlerini tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinde yer alan bilgilere göre, Sırp futbolcunun lisansı bugün çıkarıldı.

Lisansı olmadığı için hafta sonunda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının kadrosunda yer almayan Mimovic'in yarın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçının kadrosunda olması bekleniyor.

YABANCI SAYISI 17 OLDU, 3 İSME LİSANS ÇIKMAYACAK!

Mimovic'in lisansının çıkarılmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerin güncel yabancı sayısı 17 oldu.

Peki Fenerbahçe, 14 yabancı sınırının olduğu Süper Lig’de nasıl 17 yabancıya lisans çıkarabildi?

Transfer dönemi devam ederken, kulüpler yeni oyunculara lisans çıkarabiliyor. Yani 14 yabancı sınırı, tescil dönemi devam ettiği müddetçe yürürlükte olmuyor. Ancak transfer döneminin sona ereceği 11 Şubat’tan sonraki 3 gün içerisinde kulüpler mutlaka TFF’nin belirlediği 14 yabancı sayısına inmek zorunda.

Sarı-lacivertlilerin de bu kurala uyup en geç 14 Şubat tarihinde TFF'ye bildirilen yabancı oyuncu sayısını 14'e düşürmesi gerekiyor.

Sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun yanı sıra bir yabancı ismin daha lisansının askıya alınması gerekiyor.