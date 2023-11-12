Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Akgün Kaçmaz hayatını kaybetti

Fenerbahçe kulübünün efsane futbolcularından Akgün Kaçmaz, tedavi gördüğü Fethiye'de 88 yaşında hayatını kaybetti. Kaçmaz uzun süreden bu yana Marmaris'te yaşıyordu.

1950-60 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Akgün Kaçmaz Karagümrük'te de forma giymişti. Milli forma ile 1954 FIFA Dünya Kupası finallerine katılan Kaçmaz sarı lacivertli kulübün hayatta olan en yaşlı futbolcularından biriydi.

MİLLİ TAKIM KARIYERİ

6 kez milli takıma çağrılan Akgün Kaçmaz, 4 kez Türkiye U-18, 1 kez Türkiye A2 ve 1 kez de Türkiye forması olmak üzere 6 kez milli formayı giydi. Bu karşılaşmalar da 1 de gol attı. Kaçmaz 1954 FIFA Dünya Kupası finallerine katılan kadroda yer aldı. Kaçmaz ayrıca U-18 takımıyla 1953 yılında düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonasına katıldı ve üçüncülük elde eden kadroda forma giymişti.